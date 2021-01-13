На Донбасі російські збройні формування продовжують розміщувати озброєння з порушеннями.
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Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 12 січня на сторінці штабу ООС у Facebook.
Зокрема, 6 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 одиниці 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” на полігоні біля населеного пункту Покровка, а 8 січня – 5 одиниць 122 мм самохідно-артилерійських установок 2С1 “Гвоздика” та одну 100 мм протитанкову гармату МТ-12 “Рапіра” на полігоні біля Шимшинівки. Наголошується, що зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.
Крім того, 6 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 12 одиниць техніки на полігоні біля Покровки: з них 6 одиниць 122 мм гаубиць Д-30А, 3 одиниці танків Т-64Б, 3 одиниці 122 мм самохідно-артилерійських установок 2С1 “Гвоздика” та 8 січня 11 одиниць танків Т-72 на полігоні біля Шимшинівки.
Зазначається, що все це озброєння розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.
У звіті місії також йдеться про військову присутність та присутність військового типу у зоні безпеки. Так, 10 січня безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії зафіксував 7 одиниць техніки біля Новоазовська та Старого.
"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголошує українська сторона СЦКК.
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