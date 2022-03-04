Почалася дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Радник глави ОП Олексій Арестович підкреслив ефективний опір російським окупантам Харкова і Охтирки, що дає Україні додатковий час.

Про це йшлося під час щоденного брифінгу в Києві, 4 березня.

За його словами, у цих містах росіян зазнають великих втрат і змушені перекидати додаткові сили. Російські терористи, констатує Арестович, змінили напрямок головного удару.

"Місто Харків та місто Охтирка піддаються нищівним ударам противника, але оборону тримають. Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. В Охтирці була спроба зруйнувати авіацією ТЕС, але оборона тримається. Противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які в іншому випадку могли б бути використані на більш небезпечних напрямках. Наприклад, на Київщину або на інші. Героїчна оборона Охтирки і Харкова противника змусила зупинитися і змінити напрямок розвитку головного удару, примусила перекинути туди додаткові резерви", - сказав він.

Радник глави ОП пояснив, що оборона вказаних міст надала Україні більше часу, щоб надійшла західна допомога і запрацювали у повноті міжнародні санкції.

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Противник вичерпав основну частину оперативних резервів та почав підготовку до перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів РФ. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.