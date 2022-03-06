Український військовий Євген Ісаєв виносив на руках маленьку дівчинку із зони ведення бойових дій й почув від неї дуже зворушливі слова.
Цією історією боєць поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Маленька дівчинка, крізь сльози на фоні пострілів, вибухів, вжимаясь в мене своїми маленькими ручками й повторювала як мантру: "Я люблю тебе. Український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!!" - поділився він.
За словами військовослужбовця, дитина плакала й повторювала весь час ці слова.
"Ось чому ми виграємо цю війну! Навіть й додати нічого…", - написав він.
Раніше повідомлялося, що російські військові не дозволили доставити важкопоранених дітей з Бучі в клініку "Охматдит". Двоє малюків загинули.