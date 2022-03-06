За словами військовослужбовця, дитина плакала й повторювала весь час зворушливі слова.

Український військовий Євген Ісаєв виносив на руках маленьку дівчинку із зони ведення бойових дій й почув від неї дуже зворушливі слова.

Цією історією боєць поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Маленька дівчинка, крізь сльози на фоні пострілів, вибухів, вжимаясь в мене своїми маленькими ручками й повторювала як мантру: "Я люблю тебе. Український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!!" - поділився він.

За словами військовослужбовця, дитина плакала й повторювала весь час ці слова.

"Ось чому ми виграємо цю війну! Навіть й додати нічого…", - написав він.

Раніше повідомлялося, що російські військові не дозволили доставити важкопоранених дітей з Бучі в клініку "Охматдит". Двоє малюків загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: