Розробник 'Бебрадрона' взявся будувати український КАБ, - ЗМІ

Можливо, йдеться про створення керованої бомби з реактивним прискорювачем.

Українська компанія BlueBird Tech, відома насамперед своїм безпілотником "Бебрадрон", оголосила про співпрацю з одним із провідних науково-конструкторських бюро України для розробки нових зразків озброєння. Як пише Defense Express, головним напрямом співпраці стане створення керованих авіаційних бомб (КАБів), однак у проєкті також згадується розвиток вітчизняного ракетобудування.

У компанії заявили, що мають намір не лише розробити новий боєприпас, а й налагодити його серійне виробництво. При цьому BlueBird Tech повідомляє про взаємодію з державними структурами сектору безпеки й оборони, які зацікавлені у такому озброєнні.

"Пріоритетом цієї співпраці стануть керовані авіаційні бомби (КАБи), але, що цікаво, згадується і вітчизняне ракетобудування", – йдеться у публікації.

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Автори матеріалу зазначають, що офіційно не повідомляється, про яке саме конструкторське бюро йдеться. Водночас Defense Express припускає, що партнером може бути структура, яка вже працює над створенням керованої авіабомби. У такому разі співпраця з BlueBird Tech може забезпечити додаткові ресурси для розвитку та масштабування проєкту.

Окрему увагу видання звертає на згадку про ракетобудування. Наприкінці квітня 2026 року BlueBird Tech уже заявляла про запуск нового напряму діяльності, пов’язаного зі створенням українського аналога зенітного ракетного комплексу Patriot для перехоплення балістичних цілей. Через це можна було припустити, що нове партнерство стосується саме цього проєкту.

Втім, як пояснює Defense Express, ракетні технології можуть бути безпосередньо пов’язані й з авіабомбами. Зокрема, керовані бомби можуть оснащуватися ракетними прискорювачами для збільшення дальності застосування. Як приклад видання наводить французьку бомбу AASM HAMMER, яку активно використовують Повітряні сили України.

"Наразі українські розробки в основному були плануючими бомбами, дальність яких значною мірою залежить від того, як високо підніметься літак", – зазначає видання.

За даними Defense Express, застосування ракетного прискорювача дозволило б використовувати такі боєприпаси з менших висот, знижуючи ризики для носіїв від російської авіації та систем протиповітряної оборони.

Водночас автори наголошують, що тип майбутньої керованої авіабомби поки не розкривається. Тому припущення про використання ракетного прискорювача наразі не має офіційного підтвердження.

Новини озброєнь

Як писав УНІАН, Україна за 17 місяців розробила власну керовану авіабомбу "Вирівнювач" як відповідь на російські КАБи, які тривалий час завдавали значних руйнувань і залишалися практично невразливими для української ППО.

Експерти вважають, що нова зброя розширить ударні можливості ЗСУ, дозволяючи ефективніше уражати укріплені позиції, командні пункти та інші цілі, недоступні для безпілотників.

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