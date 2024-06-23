Він зауважив, що далекобійність зараз – це не лише питання про те, чого Україна може досягти на полі бою, але й про те, коли закінчиться війна.

Президент Володимир Зеленський анонсував нові домовленості щодо постачання систем протиповітряної оборони (ППО) для України.

"Наступні тижні червня, першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень, ніж перша половина червня. Ми вже отримали рішення щодо нових "Петріотів" для України і готуємо продовження. Ми працюємо над постачанням ще систем ППО", - сказав президент у вечірньому зверненні.

Він зауважив, що далекобійність зараз – це не лише питання про те, чого Україна може досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. "Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити РФ до справедливого миру", - констатував Зеленський.

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Системи ППО для України

20 червня Румунія ухвалила рішення про передачу Україні одного Patriot.

21 червня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна спільно ще з однією державою передадуть Україні систему Patriot.

Найбільш оптимальними для України системами протиповітряної оборони зараз є Patriot або SAMP/T. Таку думку висловив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров. "Patriot або SAMP/T. Є ще ізраїльська система "Хец-3" або "Стріла-3". Це те, що здатне збивати балістичні ракети. В тому числі, ракети з систем С-300/С-400, які росіяни застосовують як балістичні", – пояснив він.

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