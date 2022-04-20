Арахамія і Подоляк готові виїхати на такі переговори в будь-який момент, як тільки отримають підтвердження російської сторони.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє про готовність спільно з радником керівника Офісу президента України Михайлом Подоляком прибути до Маріуполя на переговори з російською стороною щодо евакуації українців.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів з російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів", - підкреслив Арахамія.

Він додав, що представники української делегації підтримують постійний зв'язок з українськими силами в Маріуполі.

"Сьогодні в розмові із захисниками міста було озвучено пропозицію провести безпосередньо на місці переговорний раунд з евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку, ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент, як тільки отримаємо підтвердження російської сторони", - підкреслив депутат.

Раніше в середу про готовність української сторони провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі повідомив Михайло Подоляк.

"Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Все. Тому що вони свої. Тому що вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

До цього в полку "Азов", який обороняє Маріуполь, повідомили про згоду української влади прибути в заблоковане росіянами місто.

Блокада Маріуполя: що відомо

З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. До Маріуполя неможливо доставити ні їжу, ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

Останнім часом в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору. Частина міста вже знаходиться під контролем росіян.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Маріуполі загинули тисячі місцевих жителів.