Україна і Росія ще мають ресурси для продовження війни, але доля війни залишається невизначеною як це було й рік тому.

Перспектива війни на 2024-й рік - це перехід українських сил до стратегічної оборони на усьому фронті. Як передає кореспондент УНІАН, про це генерал-лейтенант у відставці, екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко сказав під час засідання круглого столу на тему: "Воєнна кампанія російсько-української війни 2023: уроки для України та висновки на наступний рік".

На його думку, Україна і Росія ще мають ресурси для продовження війни, але доля війни залишається невизначеною як це було й рік тому.

"В глобальному вимірі контрнаступ принаймні поки не приніс фундаментальних зсувів, і очевидно, Захід не був готовим до цього, а це відбивається на допомозі від Заходу", - сказав Романенко.

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Він зазначив, що відсутність в української сторони плану дій на випадок, якщо жоден з прогнозованих сценаріїв не здійсниться, і перспективи політичних перемовин так і залишаться нереалістичними, призвела до того, що союзники здебільшого не затверджували нових значних програм постачання нам важкого озброєння.

"Перспективи кінця цього року і наступного бачу в тому, що нам доведеться перейти до стратегічної оборони на всьому фронті, а також акумулювати сили і засоби, і по їх наявності формувати плани подальших дій на 2024 рік", - сказав Романенко.

Війна у 2024 році - прогнози

Як повідомляв УНІАН, Росія має намір збільшити військові витрати у 2024 році на 68% порівняно з поточним роком.

Раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наступний рік стане "вирішальним" у війні проти Росії. Наближається переломний момент.

А начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що 2025 може запустити руйнівні процеси всередині Російської Федерації.

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