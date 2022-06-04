За словами Жданова, Лукашенко введе війська в Україну, якщо Путіну вдасться залякати його.

На Волинському напрямку армія Білорусі може виставити 25 тисяч осіб і якщо президент РФ Володимир Путін дотисне Лукашенка, Білорусь вступить у війну проти України.

Таку думку в колонці для НВ озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

"Хочу зосередити увагу на Волинському напрямку. Там білоруська армія. Ми знаємо, що вони можуть виставити 20-25 тис. військ. І ми спостерігаємо за білоруською армією в тому плані, що є розуміння: Путін може дотиснути Лукашенка, і той віддасть наказ на наступ білоруської армії на Україну. Не виключаємо такої можливості. Тому ведемо спостереження за ділянкою кордону і тримаємо там необхідну кількість військ для захисту нашої території", - зазначив військовий експерт.

Жданов також підкреслив, що Україна знає, звідки можуть прийти ворожі війська.

"Ми цілком розуміємо, звідки потенційно може йти армія Білорусі. Особливості місцевості такі, що там не розвернешся і не підеш широким фронтом. Там болота і ліси, і це сильно звужує можливості наступаючої сторони. До речі, це може бути ще одним стримуючим фактором для білоруської армії — вони будуть обмежені в маневрі, і ми можемо повторити те саме, що робили з російською армією в перший тиждень війни в Чернігівській і Сумській області. Тоді ми кришили їх у похідних колонах, коли вони входили на територію України. Особливості місцевості можуть створити такі ж умови та зіграти такий же злий жарт з білоруською армією", - заявив експерт.

За словами Жданова, Лукашенко введе війська в Україну, якщо Путіну вдасться залякати його.

"На кону - перебування Лукашенка при владі. Якщо Путін знайде спосіб залякати його тим, що буквально завтра він його відсторонить від влади, якщо той не піде війною на Україну, то за таких умов Лукашенко може віддати наказ. В інших випадках Лукашенко петлятиме до останнього, бо розуміє: якщо навіть віддасть наказ на наступ — це може спричинити також соціальний вибух всередині самої країни. І попри те, що армія зараз не зовсім користується підтримкою населення, але вона і населення можуть об'єднатися. Тому що соціологія показує, що і населення, і армія в більшості своїй проти участі Білорусі у війні в Україні", - заявив військовий експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Практично відразу з'явилася інформація про те, що Білорусь готова воювати на боці агресора і в будь-який момент може ввести свої війська в Україну.

1 червня з'явилася інформація про те, що Путін не виключає варіант відсторонення Лукашенка від влади.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про те, що білоруські військові отримали наказ про напад на Україну.

У Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

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