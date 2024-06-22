Зазначається, що українські воїни "задвохсотили" майже весь склад батальйону 98-ої повітрянодесантної дивізії.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників на усіх напрямках фронту. Зокрема, поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області "мінуснули" майже увесь особовий склад російського батальйону.

Як повідомив український офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", який відстежує втрати РФ, у боях під Часовим Яром було ліквідовано командира батальйону капітана Олександра Лапшина.

Крім того, ЗСУ "задвохсотили" майже весь склад батальйону 98-ої повітрянодесантної дивізії.

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Ситуація в Часовому Яру - що відбувається в місті

Як раніше писав УНІАН, росіяни наступають на Часів Яр з нового, Торецького, напрямку. Крім того, ворог намагається тиснути з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк.

"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно, це ви можете бачити з офіційних зведень. Немає жодної хвилини зараз, щоб ніде не відбувався штурм, щоб була якась пауза. Трохи вони втискають голови в плечі, коли наші завдають ударів з градів та арти. Тоді трохи все завмирає, а потім штурм продовжується. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеличкими групами до 5 осіб намагаються прориватися у мікрорайони Новий, Канал", - розповів військовослужбовець Кирило Сазонов.

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