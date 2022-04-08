Люди тікають від війни на сході України сім'ями разом з домашніми тваринами.

Жителі Донецької та Луганської областей рятуються від російсько-української війни. Люди виїжджають на евакуаційних поїздах, маршрут яких не знають навіть машиністи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Неля з Лисичанська Луганської області розповіла, що не можна навіть порівняти те, що було у 2014 році та зараз

"Світла немає, води немає. Чоловік залишився там, він не захотів кидати будинок, якого вже практично немає, тому що снаряд влучив у сусідню квартиру. Гайдай наш говорив, що буде гаряче... Добре, якщо залишиться живий", - розповіла жінка.

Їм дали лише кілька днів, щоб виїхати, бо в планах окупантів перетворити Лисичанськ на ще один Маріуполь.

"Якийсь звірячий страх... настільки було страшно ... ми виходили з підвалу й бігли на автобус. Рахунок часу загубився", - зазначила Нелля.

Разом з нею їдуть в купе її подруги. На чотири місця шість дорослих, двоє дітей, пес Феня та кіт Барсик. Одну з верхніх полиць ділять Назар та Діма, але хлопчики не сумують.

В сусідньому вагоні - плацкарти. Втомлені після важкої евакуації люди сплять, адже в дорозі вже понад добу. Тільки дві сестри Ірина й Тетяна не можуть спати.

"Ми українці з Сєвєродонецька. Нам дах пошкодили, а так може ще сиділи б... Міста Сєвєродонецька практично вже й немає", - розповіли жінки.

За словами начальниці потяга Галини Хомин, раніше потяг їздив з Бахмута до Львова, довжина його маршруту становила 1300 кілометрів, але його перекроїли 24 лютого

"Ми їздили в Бахмут. Підірвали міст й тепер у нас "диспетчерський графік" – ми їдемо або в Харків, або в Слов'янськ, в Лиман, Краматорськ - куди диспетчер пускає, туди і їдемо. Ми виїжджаємо з Києва й у машиніста три путівки. Тепер поїзд їде та зупиняється по дзвінку. Я питаю у провідників, де люди виходять, а вони мені дзвонять й кажуть, де потрібно зробити зупинку. Я дзвоню машиністу, він диспетчеру й диспетчер робить зупинку", - розповідає жінка.

Її потяг війна застала в Києві, коли начальник іншого поїзда подзвонив та сказав, що почалося... Вона зазначила, що коли не стріляють, то ще спокійно. Її команда і кочегари, і прибиральники, і психологи, і лікарі, які рятують життя.

Удар по Краматорську - що відомо

8 квітня окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорськ.

За словами глави Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу-порушення законів і звичаїв війни.

З Краматорська евакуюватимуть автомобільним транспортом всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

Наразі відомо, що в результаті ракетного удару загинули вже 50 осіб, з них п'ятеро - діти, а в лікарні доставили 98 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: