Україна отримає достатньо БТР Stryker для повного оснащення однієї бригади.

У Курській області зараз зосереджені тисячі солдатів Північної Кореї, і як очікується, вони вступлять у бій найближчими днями, щоб підсилити російську армію. Однак українські військові також отримають важливу допомогу для протистояння російському натиску - так, останній пакет допомоги від США включає в себе щонайменше 212 бронемашин Stryker.

Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, більша частина переданих Україні Stryker уже перебуває на Курщині, тож, найімовірніше, додаткові машини також перекинуть до цього району.

Як пояснює аналітик, з урахуванням втрати в боях приблизно двох десятків Stryker, нова поставка від США збільшить кількість цих бронемашин у ЗСУ майже до 400. При цьому зазвичай Україна розподіляє їх по штурмових бригадах - три батальйони по 31 машині в кожній бригаді.

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"Попередніх партій Stryker вистачило для оснащення 80-ї та 82-ї штурмових бригад, які на початку серпня виділили батальйони для вторгнення в Курськ. Третя штурмова бригада, 95-та, також перебуває в Курську - і в неї поки що немає цих машин", - зазначає аналітик, наголошуючи, що є сенс тепер оснастити саме цю бригаду, щоб зрівняти її сили з двома іншими.

"Маневрений Stryker з його максимальною швидкістю 60 миль на годину підходить для хаотичних міських боїв і швидких штурмів доріг, які характерні для боїв у Курській області... окрім швидкості та маневреності, машина є гарною спостережною і вогневою платформою для встановлених зверху датчиків і зброї", - зазначає Акс.

При цьому він додає, що в умовах гострого дефіциту людей нові Stryker швидше за все - єдина допомога, яку отримають українські військові в Курській області.

Солдати КНДР у Курській області

Як повідомили в українській розвідці, Росія перекинула до кордонів України понад 7 тисяч північнокорейських військових. Зазначається, що озброїли їх, зокрема, 60-мм мінометами та автоматами АК-12.

Наприкінці жовтня в Держдепі США заявили, що в Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових, з них близько 8 тисяч - у Курській області. Тоді повідомлялося, що цей контингент уже найближчими днями може взяти участь у бойових діях.

Як заявив командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) "Айдар" Станіслав Бунятов, російські війська знизили активність у Курській області. Це може бути пов'язано з перегрупуванням військ і заходом на позиції солдатів КНДР.

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