Частину групи ворога накрили в Гостомелі, інша частина - "знаходиться під прицілом", зазначив секретар СНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про ліквідацію "елітних" кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Спецоперація, яка мала відбутися безпосередньо кадирівцями з ліквідації нашого президента, нам на сьогоднішній день цілком відома. І я можу сказати, що ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогоднішній день не мають бажання брати участь в цій кривавій війні. І завдяки цьому, я можу сказати, була знищена безпосередньо та кадирівська елітна група, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", - повідомив Данілов.

Він також розповів, що ця "кадирівська група" була розділена на дві групи.

"Ми їх відслідковували. Одна група була накрита в Гостомелі, інша група зараз, скажімо так, знаходиться під прицілом", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, 15 лютого Володимир Зеленський говорив, що ворог позначив його як ціль №1, а його родину - як ціль №2.

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

Низка країн Заходу вирішили покарати Росію за нову агресію проти України і запровадили санкції.