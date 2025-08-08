Наразі російські оператори дронів знищують усе, що рухається в районі міста, розповів Ігор Романенко.

Росіяни накопичили значну кількість сил та резервів в районі Покровська, що й дозволяє їм там просуватися. Про це в етері "Radio NV" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

"Навколо цієї агломерації Покровсько-Мирноградської ворог сформував угрупування понад 110 тисяч живої сили. А також резерви були там зміцнені по дронах, відповідні підрозділи операторів зайшли. І фактично в самому Покровську та навколо вони знищують усе, що рухається. І така ситуація в місті", – сказав Романенко.

Генерал додав, що росіянам вдалося перерізати важливі логістичні шляхи з північного-сходу до Покровська. І наразі в захисників міста лишається все менше можливостей для вдалого постачання ресурсів туди.

"Тому ситуація дуже важка. І її можна змінити лише шляхом підсилення наших частин та підрозділів особовим складом, резервів якого в нас мʼяко кажучи обмаль. А також відповідними засобами ураження завдати ударів по військах, озброєнню та техніці, яка діє навколо цієї агломерації. Навколо якої кільце звужується і йдуть далі по охопленню. Колись було напівкільце, а зараз це гирло охоплення зменшується. З усіма наслідками для оборонців, які знаходяться в місті", – додав Романенко.

Раніше Головком Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Покровську є справді загрозливою. Він зазначив, що росіяни змінювали тактику, кількість військ, застосовував бронетехніку на тому відтинку фронту. Та Сили оборони тримають позиції.

Важливість стримання ворога на Сумщині відзначають The Wall Street Journal. Журналісти пишуть, що відсутність просування РФ там і наступ Сил оборони свідчать про нездатність Москви проводити рішучі операції на полі бою.

