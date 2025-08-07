У 117 бригаді також наголосили, що тактика росіян змінилася.

На Покровському напрямку ворог не припиняє штурми, намагається просочитися в глибину і там закріпитися. Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої механізованої бригади Юлія Степанюк в ефірі "Київ24".

За її словами, йдеться про штурми по двоє-троє, до п'яти осіб.

"Є в них поодинокий успіх закріплення, але пізніше виявляються все одно і все-таки знищується цей противник, тому не має просування абсолютно", - наголосила Степанюк.

Вона додала, що тактика армії РФ змінилася, зокрема зменшилися механізовані штурми, тому що немає майже техніки у ворога.

"Противник далі продовжує відправляти навіть поранених солдатів. Це люди, які пересуваються і на милицях. Тому або в них дійсно не вистачає кількості особового складу, або в них якесь перегрупування", - підкреслила представниця 117 окремої механізованої бригади.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов заявив, що штурму Покровська не буде, адже ворог має інший план. Він вважає, що росіяни будуть обходити Покровськ з двох боків і перерізати логістику українських оборонців.

"Я не вірю в штурм Покровська. Вони спробували просочуватися туди ДРГ. (...) Вони просочувалися в Покровськ, і там, як правило, залишалися всі. Штурмувати його в лоб вони не хочуть - є сумний досвід Торецька, Часового Яру, Бахмуту, коли проривалися в місто і застрягали в міських боях надовго з божевільними втратами", - розповів Сазонов.

Водночас колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що українським військовим потрібно зловити момент для відходу з Покровська в разі оточення міста.

"Згадуємо приклад міста Вугледар. Його можна було ще тримати. Але взяли з трьох сторін в оточення. І довелося в аварійному режимі залишати позиції, іноді залишати обладнання, військову техніку. І саме під час відходу росіяни з двох боків розстрілювали наших військових і ми тоді несли великі втрати. Треба вчасно вловити з Покровськом той момент, коли все. Тримати далі вже не треба, треба зберегти якомога більше військових", - наголосив Ступак.

