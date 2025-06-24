Операція розпочалась з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти.

Бійці групи 144-го Центру Сил спеціальних операцій (ССО) спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу росіян, яка напередодні завадила ротації суміжників, убивши одного й поранивши ще одного українського захисника.

Як повідомляється в Telegram ССО, операція розпочалась з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти. Після загорання локомотиву шестеро ворогів спробували втекти. Пʼятеро з них були знищені.

В ССО зазначили, що один поранений прикинувся мертвим, але завдяки успішним діям екіпажів скидів "Боцмана" та "Велика" згодом здався. Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE.

"Якщо можна обміняти його на когось з наших пацанів, не ризикуючи занадто, то чому б цього не зробити" – командир групи "Правий", який разом із побратимами вивозив полоненого.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, всередині травня Сили оборони України знищили на фронті російську РСЗВ "Ураган-1" та новітній комплекс БУК-М3, вартість якого приблизно 45 млн доларів. Зокрема, бійці ССО ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3, який прикривав ворожі війська на суходолі. Також перетворено на брухт реактивну систему залпового вогню "Ураган-1".

Військові пояснили, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

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