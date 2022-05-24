Листівки з погрозами з'явилися в тимчасово окупованих містах України.

Українські партизани продовжують нагадувати російським військовим та колаборантам про неминучу розплату. У тимчасово захоплених населених пунктах України час від часу з'являються листівки з погрозами окупантам.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

У листівках українські партизани обіцяють росіянам знищувати їх так, як підпільники свого часу знищували нацистів.

"Листівки з такими заявами, а також погрозами Нюрнберзького трибуналу для рашистів, з'явилися в Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ вказали, що полювання партизанів на російських окупантів відкрите.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські партизани не дають спокою росіянам на тимчасово окупованих територіях України. Так, 18 травня вранці у Мелітополі прогримів вибух його чули практично у всіх районах міста. Радник голови офісу президента Олексій Арестович зазначив, що окупанти відбулися легким переляком, тому що рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу і підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.

23 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в результаті успішної спецоперації в тимчасово окупованому місті чули постріли та бачили клуби чорного диму від підірваних залізничних колій.

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