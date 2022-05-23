В місті лунали постріли та здіймалися стовпи чорного диму від підірваних залізничних колій.

Сьогодні внаслідок успішної спецоперації в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі, було чутно постріли та видно клуби чорного диму від підірваних залізничних колій.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в тимчасово окупованому росіянами місті українські спецслужби та військові, а також мелітопольські партизани сьогодні здійснили чергову вдалу спецоперацію.

"Ця спецоперація стосується паралізації постачання окупантами вогнепальної зброї та боєприпасів до міста Мелітополя та до всіх окупованих територій. Думаю, що трохи пізніше українські спецслужби опублікують деталі цієї спецоперації та повідомлять, які втрати поніс ворог. Спецоперація сьогодні проведена дійсно успішно, вона вже дала свої результати", - акцентував Федоров.

Міський голова Мелітополя додав, що наслідки української спецоперації російські окупанти відпрацьовують за своїми стандартними протоколами.

"Особливо мене потішила реакція колаборантів, які були дуже стурбовані. Тому що за останній тиждень - це вже четверта спецоперація за участю українських партизанів. Звичайно, напруження у колаборантів та російських окупантів зростає", - підкреслив Федоров.

Він зауважив, що місцеві мирні мешканці Мелітополя розуміють, що дії українських спецслужб та партизанів стосуються тільки російських окупантів.

"Вони бачать, що всі спецоперації направлені тільки проти російських військових і не загрожують мирним жителям тимчасово окупованих територій. А саме цим місцевих мирних мешканців лякають російські окупанти. Це маячня, яку в черговий раз розповсюджують російські загарбники", - сказав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, Мелітополь з 25 лютого перебуває під контролем військ Російської Федерації. За інформацією міського голови Івана Федорова, патріоти вже провели понад 20 успішних операцій опору окупантам, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури подвійного призначення, надали цінний масив військової інформації про дислокацію окупаційних військ українській розвідці та ліквідували більше сотні окупантів.

18 травня вранці в місті прогримів вибух, його чули практично у всіх районах міста. За даними місцевих ЗМІ, ймовірно, партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість ліквідованих рашистів уточнюється.

Пізніше Штаб оборони Запорізького краю повідомив, що в районі м'ясокомбінату був здійснено дистанційний підрив бронепоїзда російських окупантів. Склад поїзда - 10 вагонів, підрив був здійснений під вагоном з особовим складом

В свою чергу радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що окупанти відбулися легким переляком, тому що рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу та підрив пошкодив шлях, а не сам поїзд.

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