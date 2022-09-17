Також було атаковано три позиції російських окупантів, на яких було розміщено зенітні ракетні комплекси.

Українська авіація за поточну добу завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили і техніки російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні про те, як ЗСУ "влаштували спеку" для окупантів.

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Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ влучним ударом ліквідували понад 180 окупантів у Херсоні. Військові поцілили по будівлі ТОВ "Алкосервіс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.

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