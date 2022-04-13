Одним із пунктів закону буде визначення строку повернення відповідних осіб до України.

Зареєстрований у Раді законопроект щодо обов’язкового повернення в Україну чоловіків після введення воєнного стану передбачає, що відповідальність буде наступати за невиконання вимог закону щодо строків повернення, які будуть конкретизовані в указі президента.

Про це повідомив один із авторів законопроекту № 7265 про внесення змін до Кримінального кодексу та Закону України "Про правовий режим воєнного стану", представник президента в Конституційному Суді, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, одним із пунктів закону, який обов’язково зазначається в Указі президента і потім затверджується Верховною Радою, буде визначення строку повернення відповідних осіб до України.

"Президент у своєму указі, оцінивши загрозу та реальні потреби в мобілізаційному людському ресурсі, може визначити, що, наприклад, резервісти чи військовозобов’язані, які підлягають мобілізації у першу чергу, зобов’язані повернутися в Україну протягом 15 днів, ті, хто підлягає мобілізації в другу чергу – протягом 30 днів, ті, хто в третю – 60 днів . Це все має бути прописано і таку можливість ми передбачаємо в законі", - роз’яснив Веніславський.

Він зазначив, що кримінальна відповідальність буде наступати за невиконання вимог закону щодо строків повернення, а відповідно конкретизовані ці вимоги будуть в Указі президента. Відповідальність за цим законом не передбачена для тих, хто з поважних причин не може повернутись із-за кордону або визнаний непридатним до військової служби та не підлягає призову за мобілізацією.

Як повідомляв УНІАН, у Раді зареєстрували законопроект № 7265, авторами якого стали 24 нардепи. Законопроект передбачає повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану. За ігнорування цієї норми пропонується ввести кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.

Серед ініціаторів законопроекту представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас та комітету з прав людини Дмитро Лубінець.