Геннадія Абашкіна підозрюють у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України й веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори повідомили про підозру генерал-лейтенанту збройних сил Росії, який у березні 2014 року керував блокуванням військової частини в селі Перевальне Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, командира десантно-штурмової бригади збройних сил РФ, який нині у званні генерал-лейтенанта проходить службу у Південному військовому окрузі ЗС РФ, у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України і веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, у березні 2014 року командир 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ та близько 50 військовослужбовців під його керівництвом здійснили оточення периметру та заблокували військову частину А2320 (36-ту окрему бригаду берегової оборони ВМС ЗС України), дислоковану в с. Перевальне Автономної Республіки Крим.

Зокрема, на виконання вказівок командира бригади по периметру цієї військової частини було розміщено близько п’яти броньованих автомобілів марки ГАЗ-2330 "Тигр", обладнаних кулеметами на даху, двох військових автомобілів "УАЗ" та десяти автомобілів "УРАЛ", які перешкоджали вільному виходу та виїзду з території військової частини.

Читайте такожЖителям Донбасу видали паспорти РФ просто перед голосуванням до Держдуми - ЗМІЗгодом командир бригади ЗС РФ наказам озброєним автоматичною стрілецькою зброєю та ручними протитанковими гранатами підлеглим військовослужбовцям оточити парк бойових машин військової частини, в якому знаходилось озброєння та військова техніка, що унеможливило доступ до нього українських військовослужбовців.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про генерал-лейтенанта Геннадія Абашкіна.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Автор: Антоніна Доломанжи