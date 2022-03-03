Володимир Зеленський / фото ОПУ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання "Герої України" 15 захисникам.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні, назвавши цих Героїв.
- Звання присвоєне старшому лейтенанту Максиму Білоконю (посмертно), який брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противники.
- Підполковнику Олександру Капічуну (посмертно), завдяки героїчним діям якого вдалося зупинити колону ворога, знищити техніку та ворожих солдатів.
- Солдату Олександру Лук'яновичу (посмертно), який під час бою знешкодив до 30 одиниць техніки противника та отримав смертельне поранення внаслідок авіаційного удару.
- Молодшому сержанту Михайлу Несульному (посмертно), який загинув у ближньому бою з противником, коли евакуйовував людей.
- Солдату Андрію Нікончуку (посмертно), який захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- Лейтенанту Віталію Сапилу (посмертно), який командував танковим взводом та знешкодив три десятки одиниць техніки ворога й загинув під час авіаудару.
- Головному сержанту Олексію Синюку (посмертно), який обороняв Чернігів та знищив два ворожих БМП й захопив танк, однак загинув від авіаудару.
- Лейтенанту Владиславу Українцю (посмертно), який прикрив відхід своїх при наступі ворога.
- Майору Степану Чабану (посмертно), який пілотував Су-27 та відволік на себе ворожу авіацію на Кропивницьким.
- Майору Ігорю Михальчуку, який керував підрозділом танкового батальйону та знищив чисельні бронемашини ворога.
- Полковнику Сергію Мусієнку, який керував підрозділом ракетних військ та артилерії й завдав нищівних ударів противнику на харківському напрямку.
- Лейтенанту Євгену Пальченку, який керував взводом танків та прикрив вихід бригади з оточення.
- Майору Владиславу Прокопенку, який керував танковим батальйоном та вивів особовий склад й техніку з оточення без втрат
- Підполковнику Павлу Федосенку, керівнику підрозділу 92-ї бригади за ефективну оборону Харкова.
- Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху за героїчну участь в обороні Херсонщини.
"Всі 40 мільйонів, як ці 15 Героїв. Слава Україні", - завершив президент свою промову.