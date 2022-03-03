Більшості із них звання присвоєне посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання "Герої України" 15 захисникам.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, назвавши цих Героїв.

Звання присвоєне старшому лейтенанту Максиму Білоконю (посмертно), який брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противники.

Підполковнику Олександру Капічуну (посмертно), завдяки героїчним діям якого вдалося зупинити колону ворога, знищити техніку та ворожих солдатів.

Солдату Олександру Лук'яновичу (посмертно), який під час бою знешкодив до 30 одиниць техніки противника та отримав смертельне поранення внаслідок авіаційного удару.

Молодшому сержанту Михайлу Несульному (посмертно), який загинув у ближньому бою з противником, коли евакуйовував людей.

Солдату Андрію Нікончуку (посмертно), який захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.

Лейтенанту Віталію Сапилу (посмертно), який командував танковим взводом та знешкодив три десятки одиниць техніки ворога й загинув під час авіаудару.

Головному сержанту Олексію Синюку (посмертно), який обороняв Чернігів та знищив два ворожих БМП й захопив танк, однак загинув від авіаудару.

Лейтенанту Владиславу Українцю (посмертно), який прикрив відхід своїх при наступі ворога.

Майору Степану Чабану (посмертно), який пілотував Су-27 та відволік на себе ворожу авіацію на Кропивницьким.

Майору Ігорю Михальчуку, який керував підрозділом танкового батальйону та знищив чисельні бронемашини ворога.

Полковнику Сергію Мусієнку, який керував підрозділом ракетних військ та артилерії й завдав нищівних ударів противнику на харківському напрямку.

Лейтенанту Євгену Пальченку, який керував взводом танків та прикрив вихід бригади з оточення.

Майору Владиславу Прокопенку, який керував танковим батальйоном та вивів особовий склад й техніку з оточення без втрат

Підполковнику Павлу Федосенку, керівнику підрозділу 92-ї бригади за ефективну оборону Харкова.

Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху за героїчну участь в обороні Херсонщини.

"Всі 40 мільйонів, як ці 15 Героїв. Слава Україні", - завершив президент свою промову.

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