Є чітке розуміння: Зеленський розкрив, яким буде моніторинг в разі припинення вогню

Всі деталі будуть обговорюватися в гарантіях безпеки.

В України є чітке розуміння того, яким буде моніторинг припинення вогню та хто буде відповідальним за його забезпечення. Про це журналістам розповів президент України Володимир Зеленський.

"Забезпечувати будуть наші партнери. Технічний моніторинг і присутність також буде. Зрозуміло... Всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", – сказав Зеленський.

Водночас на запитання щодо того, хто може контролювати демілітаризовану зону, якщо таку буде встановлено, президент зазначив, що поки що про це не йдеться.

"Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", – додав президент.

Нагадаємо, раніше президенти України та США провели зустріч, під час якої обговорили план завершення війни в Україні. Після зустрічі Зеленський заявив, що 20-пунктний мирний план "узгоджений на 90%". Тоді як Трамп заявив, що було досягнуто "значного прогресу".

Вже після зустрічі Зеленський повідомив журналістам, що звернувся до Трампа з проханням продовжити термін гарантій безпеки для України. Наразі, за словами президента, вони складають 15 років, тоді як Київ просить збільшити цей термін до 30-50 років.

