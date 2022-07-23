На його переконання, українським воїнам для цього потрібно завдавати бойового ураження прицільними ударами артилерії.

Українські захисники можуть ліквідувати угрупування російських військ поблизу Херсона навіть без проведення контрнаступальної операції.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону.

"Я думаю, що у зв’язку з тим, у нас на сьогоднішній день немає сил і засобів для проведення контрнаступальної операції ми можемо застосувати там такий "прийом удава" — потрохи стискувати це угруповання, на даючи йому можливості поповнити запаси боєприпасів, палива і продовольства. Потрохи завдавати ураження і змушувати до здачі", - зазначив Олег Жданов.

На його думку, з мінімальним застосуванням резервів і максимальним нанесенням вогневого ураження українські воїни мають шанси притиснути окупантів до Дніпра і змусити їх здатися.

Нагадаємо, що станом на 13:00 22 липня у Херсонській області бойові дії тривають на територіях громад трьох районів. Жителі територій, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування ряду доріг і берега річки Інгулець.

Раніше Жданов заявив, що вважає реальним до зими звільнити від російських окупантів Херсонську та Запорізьку області.

Вас також можуть зацікавити новини: