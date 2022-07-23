Українські захисники можуть ліквідувати угрупування російських військ поблизу Херсона навіть без проведення контрнаступальної операції.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону.
"Я думаю, що у зв’язку з тим, у нас на сьогоднішній день немає сил і засобів для проведення контрнаступальної операції ми можемо застосувати там такий "прийом удава" — потрохи стискувати це угруповання, на даючи йому можливості поповнити запаси боєприпасів, палива і продовольства. Потрохи завдавати ураження і змушувати до здачі", - зазначив Олег Жданов.
На його думку, з мінімальним застосуванням резервів і максимальним нанесенням вогневого ураження українські воїни мають шанси притиснути окупантів до Дніпра і змусити їх здатися.
Нагадаємо, що станом на 13:00 22 липня у Херсонській області бойові дії тривають на територіях громад трьох районів. Жителі територій, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування ряду доріг і берега річки Інгулець.
Раніше Жданов заявив, що вважає реальним до зими звільнити від російських окупантів Херсонську та Запорізьку області.