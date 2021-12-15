Обвинувачений здійснював відеофіксацію допитів українських військовополонених та цивільних осіб та застосовував до них психологічне насильство.

На Донеччині до 11 років ув’язнення засуджено відеооператора бойовиків з так званої "групи Безлєра" за знущання над військовополоненими.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Як зазначили у відомстві, прокурорами у суді доведено, що з червня 2014 по січень 2015 року правопорушник, перебуваючи у Горлівці, брав участь у терористичній організації "ДНР" у складі одного з її структурних підрозділів – спеціального підрозділу "Комунікація" так званої "групи Безлєра". Основним місцем дислокації вказаного підрозділу було захоплене адміністративне приміщення Горлівського МВ Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області.

"Працюючи на терористів відеооператором, обвинувачений здійснював відеофіксацію допитів українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно позбавлених волі представниками НЗФ РФ. Він знімав, редагував та розповсюджував різноманітні відеозаписи за участю бойовиків, а також виготовляв та розповсюджував так звані "бойові листки" групи Безлєра", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЖурналісти з'ясували, як працюють та скільки заробляють російські пропагандисти (відео)Крім того, спільник терористів, застосовуючи до військовополонених психологічне насильство, змушував їх прибирати у кімнатах сліди катувань полонених осіб та особисто контролював виконання вказаних робіт із зброєю у руках.

Слов'янським міськрайонним судом Донецької області 55-річного жителя Маріуполя визнано винним в участі у терористичній організації, порушенні законів та звичаїв війни, а саме жорстокому поводженні з військовополоненим та цивільним населенням, вчиненому у співучасті (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 К України).

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Світлана Макринська