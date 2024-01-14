Під час зустрічей було узгоджено кроки задля підвищення ефективності застосування військ.

Протягом кількох днів Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса", - повідомив Залужний.

Залужний і Шаптала "провели плідну роботу" з командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Відео дня

"Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Своєю чергою, з командувачем Військово-морських сил вони детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Ситуація на фронті - останні новини

Протягом минулої доби, 13 січня, Збройні сили України ліквідували на фронті 840 російських загарбників. Загальні втрати РФ станом на сьогоднішній ранок досягли 370 тисяч військових.

Крім того, стало відомо що російські окупаційні війська зосередилися на Кринках Херсонської області. Ворожі сили намагаються вибити українських захисників з їхніх позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: