Місцева влада Миколаєва разом з прокуратурою працюють над вирішенням питання щодо механізму потрапляння на законних підставах до таких квартир.

З метою ліквідації наслідків обстрілів, зокрема, вибитих вікон, та усунення наслідків ймовірних аварій внутрішньобудинкових систем з початком опалювального сезону, місцева влада Миколаєва спільно з прокуратурою працюють над механізмом потрапляння на законних підставах в квартири, з яких на тривалий час виїхали мешканці.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час інформаційного телемарафону.

За його словами, в рамках підготовки до опалювального сезону в Миколаєві найбільшою проблемою є квартири, з яких після початку військових дій в Україні виїхали мешканці.

"Проблемою є те, що у великій кількості будинків розбиті вікна і є такі квартири, де люди виїхали. Зараз ми якраз намагаємося забити ці вікна. Скло зараз у нас у великому дефіциті, використовуємо OSB-плиту. Тому нас не так бентежить питання газопостачання, вартості газу чи пуску котелень, бо ми їх готуємо в будь-якому разі, а також готуємо наші мережі для пуску тепла. Нас турбує питання, щоб ми не гріли вулицю, а обігрівали саме будівлі. Окрім того, можуть бути проблеми аварійного характеру, тобто труби зіпсовані, потекла вода і почало весь під’їзд затоплювати", - зазначив Сєнкевич.

Він пояснив, що місцева влада Миколаєва разом з прокуратурою, враховуючи воєнний стан в країні, розробляє механізм потрапляння на законних підставах у квартири, з яких на тривалий час виїхали мешканці. Це потрібно для усунення проблеми вибитих вікон та фіксації цього ремонту, а також фіксації та усунення наслідків ймовірних аварій в житлових будинках після запуску теплових мереж.

"Зараз ми працюємо з механізмом потрапляння в такі квартири, бо нам сьогодні поліція доповідає, що вона не може потрапити в квартиру, де немає людей, без рішення суду. Але у воєнний час, якщо є такі проблеми, ми якраз працюємо з прокуратурою, щоб напрацювати такий механізм. Щоб ми могли заходити в ці квартири, фіксувати ремонт аварійних систем чи розбитих вікон і потім закривати і опечатувати такі квартири", - акцентував Сенкевич.

Мер Миколаєва зауважив, що в місті в результаті ворожих обстрілів пошкоджено так багато об’єктів, що наразі навіть неможливо підрахувати завдані збитки.

"Загалом у нас велика кількість об’єктів пошкоджена і комунальних, і не комунальних. Коли мене питають про суму збитків, я не можу сказати, бо насправді деякі об’єкти настільки зруйновані, що ми їх не можемо зараз відновити. Ми просто згрібаємо сміття і лишаємо до кращих часів", - констатував Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, за даними ОК "Південь", на Миколаївщині через ворожі ракетні обстріли пошкоджено 8 приватних будинків, склади та автобазу. Попередньо відомо про поранення трьох осіб, серед них – одна дитина.

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