Гімнастка Кабаєва з чотирма дітьми переховується у нейтральній країні.

Поки російські окупанти за наказом Володимира Путіна бомблять мирні міста України, сам диктатор ховається у бункері, а його коханка – гімнастка Аліна Кабаєва разом із чотирма дітьми ховається у Швейцарії.

Про це повідомляє видання Page Six.

"Поки Путін здійснює напад на Україну, нападаючи на мирних громадян і створюючи кризу з біженцями, його сім'я ховається в дуже відокремленому і дуже безпечному шале десь у Швейцарії - принаймні на цю мить", - повідомляють джерела видання.

Путін не афішує стосунки з Кабаєвою, але про їхній союз вже давно відомо. Гімнастка народила російському диктатору четверо дітей. За даними джерел, у них є 7-річні дочки-близнюки, які народилися неподалік Лугано, Швейцарія, у лютому 2015 року, та двоє синів. Всі діти мають швейцарські паспорти. Ймовірно, Кабаєва теж вже громадянка Швейцарії.

Невідомо, чи вплинуть санкції, введені США та ЄС проти РФ через вторгнення в Україну, на Кабаєву.

Додамо, що у Путіна є дві дорослі дочки, Марія, 36 років, та Катерина, 35 років, від першого шлюбу з Людмилою Шкребневою. Вони були одружені три десятиліття до розлучення 2013 року.