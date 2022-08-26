Путін підписав указ про збільшення у 2023 році штатної чисельності військовослужбовців з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб.

Російський президент Володимир Путін все ще намагається уникнути оголошення загальної мобілізації, про що свідчить досить скромне збільшення чисельності ЗС РФ згідно з підписаним ним указом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові, ймовірно, хочуть відшкодувати збитки від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження своєї "операції" в Україні.

На думку аналітиків, російському командуванню навряд вдасться створити достатньо сил, щоби досягнути кінцевої кількості у понад 1 млн 500 тисяч солдатів – всупереч указу Путіна.

"Історично ЗС РФ не досягли поставлених цілей за кількісною чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення у лавах ЗС нараховувалось близько 850 тисяч військовослужбовців, що значно менше номінальної кінцевої чисельності у понад 1 млн людей", - пишуть експерти.

Понад те, Росія зіштовхнеться з проблемами на шляху швидкого додавання великої кількості нових солдатів: "Навчальні спроможності Росії, імовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки Кремль скерував навчальні підрозділи для участі у бойових діях. І ці навчальні підрозділи, як повідомлялося, зазнали втрат".

Водночас аналітики зауважують, що Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях в Україні), щоби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - вважають в Інституті вивчення війни.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням російських ЗМІ, президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року. Згідно з опублікованим в мережі документом, указ підписаний російським президентом сьогодні, 25 серпня. Він набуде чинності з 1 січня 2023 року

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 серпня, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно складають 45 тис. 850 осіб.

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