Зокрема, він закликає надати Україні бойові безпілотники та ракети великої дальності.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ранкову масштабну атаку РФ та заявив, що Україна чекає від західних союзників рішучих заходів.

"Путін посилює терор проти України. Сьогодні був нанесений вже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Цивільна інфраструктура була пошкоджена, люди, в тому числі діти, були поранені та вбиті. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять цю атаку і вживуть рішучих заходів", - написав Кулеба.

Він зазначив, що є 5 кроків, які Захід може зробити вже зараз:

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Прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів;

Надати Україні бойові безпілотники всіх типів;

Надати Україні ракети дальнього радіусу дії 300 км+;

Схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародне співтовариство не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні", - підкреслив глава українського МЗС.

Ракетна атака РФ 2 січня - що відомо

Сьогодні зранку Росія здійснила масштабну атаку на Україну, атакувавши "шахедами" та двома хвилями ракет.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Сили ППО збили усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр". Крім цього, вночі було знищено усі 35 запущених "шахедів".

Основними напрямками ударів були Київ та Харків.

Так, у Харкові відомо про 40 постраждалих, 1 людина загинула.

У Києві внаслідок падіння уламків сталося загоряння багатоповерхівки. Станом на цю годину відомо про 49 постраждалих та 2 загиблих.

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