РФ апробувала тактику подвійних ракетних ударів у Сирії, а згодом - в Україні.

Представники французького видання Le Monde побували в Одесі, зокрема на місці трагедії, яка сталася 15 березня - через російську атаку ракетами типу "Іскандер" тоді загинуло понад 20 людей. Журналісти приїхали на вулицю Дача Ковалевського, де й досі - імпровізований меморіал із букетів.

"Слова "вічна пам'ять" висічені на кам'яних блоках поряд із датою "П'ятниця, 15 березня"", - описує видання престижний житловий мікрорайон, який наразі відрізняється зруйнованими будинками.

Місцевий електрик Денис показав журналістам, де були вбиті та поранені рятувальники, в яких потрапила друга ракета, коли вони намагалися допомогти жертвам першого удару. Видання зазначає, що цю тактику, спрямовану проти рятувальників, Росія неодноразово застосовувала спочатку у Сирії, а потім в Україні.

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"Я більше не боюся", - зазначив Денис, маючи на увазі регулярні атаки Одеси.

Інший одесит, 42-річний волонтер Артур, показав фотографії у своєму телефоні: тіло у білому мішку, плями крові на землі.

"Росіяни роблять все, щоб окупувати Одесу", - каже чоловік.

Крім поранених та вбитих серед мирного населення, в Одесі загинули двоє високопоставлених поліцейських, які служили у штурмовій бригаді "Лють". Один із них був командиром батальйону "Цунамі". Також вбито колишнього заступника мера міста, який мобілізувався минулого року.

"Вони щойно повернулися з лінії фронту", - розповіла виданню радник мера Вероніка Етнарович.

Проте можливості сил оборони для перехоплення балістики обмежені.

"Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони й більше боєприпасів", - підкреслила Етнарович, яка тепер будить свого 4-річного сина за кожного повітряного нальоту РФ, щоб той провів ніч у підземному паркінгу.

Видання зазначає, що в останні тижні кількість смертоносних атак по Одесі почастішала. Наприклад, 2 березня в Одесі через дроновий удар загинули 12 людей, серед них - п'ятеро дітей. Були жертви й 6 березня, коли з візитом у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Вже 16 березня загинула 21 особа.

"Особливо часті нічні атаки дронів-камікадзе, які запускаються з Криму. Небо над Одесою висвітлюється світловими променями прожекторів ППО, яким доручено виявити та збити їх", - констатують журналісти.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, нещодавно ударні безпілотники, більшість з яких вдалося ліквідувати, зруйнували кілька промислових будівель в Одеському порту.

Пресаташе повідомив, що більшість атак спрямовано на громадянську інфраструктуру, яка має значення для експорту зерна через морський коридор. Останній проходить вздовж українського, румунського, болгарського та турецького узбережжя та досягає протоки Босфор та Середземного моря. Маршрут почав функціонувати з кінця літа 2023 року, після того, як ВМС ЗСУ вдалося прорвати російську блокаду, змусивши флот противника відступити до східної частини Чорного моря.

"Росіяни хочуть заблокувати нам доступ до моря, щоб знищити нас економічно", - заявив Плетенчук.

Le Monde також побувала в інших частинах міста, де внаслідок ударів РФ загинули люди.

Іноземні журналісти поспілкувалися з мешканцями будинку, що знаходиться навпроти будівлі, яка зруйнована дроном у ніч проти 2 березня. Тут, посеред двору, також встановлено меморіал, усипаний квітами та портретами 12 загиблих українців. Підлітки, які гуляли неподалік, розповіли, що знали загиблих дітей. Тепер неповнолітні намагаються триматися якомога ближче до сховища. Якщо надходить попередження про повітряну загрозу, вони перевіряють відповідні оповіщення, щоб дізнатися, ракети це чи дрони.

Попри те, що кафе та ресторани сповнені, а вулиці людні, обличчя людей стають стривоженими, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

"Це російська любов", — з гіркотою промовив Олексій біля своєї перукарні на невеликій вулиці, перпендикулярній до проспекту Тараса Шевченка, який у середині лютого зазнав нападу безпілотника…", - пише видання.

Як зазначають журналісти, тут стіни теж потрощені ударами, деякі вікна зачинені фанерними дошками.

"Що ми відчуваємо? Люди живуть. Хоча ми знаємо, що війна завжди нас наздоганяє", - додав Олексій.

Ракетні удари РФ по Одесі 15 березня: що відомо

15 березня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Одесі. Загарбники влучили в житловий сектор міста. Відомо, що після першого удару на місце події оперативно прибули рятувальники та медики, але в цей момент армія РФ запустила другу ракету.

Загалом через російську атаку загинула 21 людина, десятки мирних жителів було шпиталізовано до лікарень. Зокрема загинули поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу.

Як писав УНІАН, 17 березня близькі та рідні попрощалися із загиблими через ракетний удар по Одесі. Зокрема у Дніпрі провели в останню путь командира полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександра Гостіщева.

"Він завжди вів за собою людей. Дніпро, Львівщина, Одещина, населені пункти прифронтових областей - тут він жив, працював, захищав, тут його знають та люблять. На жаль, війна забирає найкращих", - згадав про нього очільник Нацполіції Іван Вигівський.

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