Під час однієї з сьогоднішніх повітряних тривог росіяни випустили керовану ракету Х-59, яка летіла в напрямку Миколаївщини.

В Чорному морі росіяни протягом тривалого часу тримають на бойовому чергуванні ракетоносії, а їх фіксована кількість не змінюється навіть під час шторму.

Навіщо ворог використовує таку тактику та про яку загрозу з повітря та моря це свідчить, в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Наразі бачимо, що активність ракетоносіїв залишається також досить високою. Три ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні, один надводний і два підводних. Загальний залп калібрів складається до 16 одиниць. Така конфігурація ракетоносіїв тримається вже досить довгий час. Ворог не виводив на початку року ракетоносії майже, але потім, незважаючи на шторм, вивів і зафіксував. Зараз проводить ротацію, поповнення і зменшення, але не прибирає ракетоносії з бойового чергування ", - акцентувала Гуменюк.

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Вона зауважила, що така тактика постійного бойового чергування російських ракетоносіїв у Чорному морі може означати як підготовку до майбутнього удару "Калібрами", так і використовуватись ворогом з метою розосередити увагу українських сил ППО.

"Це може свідчити і про підготовку до майбутнього удару із застосуванням ракет морського базування, а також може бути спрямовано і на розосередження зусиль нашої протиповітряної оборони під час повітряних атак, з використанням ракет саме повітряного базування або застосуванням балістики. Це те, що ворог останнім часом тримає в пріоритеті. Морські ракетоносії, перебуваючи на чергуванні, все ж таки перебирають на себе певну частину уваги ППО",- підкреслила Гуменюк.

Також в повітряному просторі півдня України час від часу активізується тактична авіація ворога.

"Вже сьогодні вдень була знову результативна робота наших систем протиповітряної оборони, ворог під час однієї з повітряних тривог випустив керовану ракету Х-59, яка летіла в напрямку Миколаївщини. Ми відпрацювали по ній результативно і ракету було знищено", - акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила, що припортова інфраструктура на півдні України "не припиняє бути цікавістю для ворога і його пріоритетом".

"Захист з моря суттєво продуманий, але навіть вдала бойова робота по дронах над морем, які ми намагаємося збивати саме над морем аби завдати найменшої шкоди. Все ж таки, вона не виключає таких випадків, які сталися в тому числі цієї ночі, коли уражений ворожий дрон інерційною траєкторією здатний ще завдавати пошкоджень житловим кварталам. Саме тому ми постійно наголошуємо, переходити в укриття, навіть якщо ви вірити в наші засоби протиповітряної оборони", - акцентувала Гуменюк

Російські атаки на Україну - деталі

Росія готує нову тактику застосування шахедів, з цією метою окупанти намагаються розвідати готовність і влучність систем української ППО. ерівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що ворожі безпілотники вночі заходять на удар з акваторії Чорного моря та застосовують складне маневрування, щоб розвідати розташування систем ППО та спланувати майбутні потужні акції.

У ніч на 25 січня, російські загарбники атакували південні регіони України дронами типу Shahed-131/136 двома хвилями. Під основний удар потрапила Одеса, там є руйнування та поранені люди.

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