Німецька влада розслідує державну зраду одного зі співробітників своєї розвідки.

Співробітник Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини, затриманий за шпигунство на користь РФ, мав передати до Москви координати установок HIMARS в Україні. Про це пише Spiegel.

Як стало відомо журналістам, ФСБ доручила завербованому нею агенту BND записати і передати GPS-дані, отримані від реактивних систем залпового вогню HIMARS і системи протиповітряної оборони IRIS-T, отриманих Україною.

В якості винагороди за передачу цих даних агенту встигли передати "шестизначну суму". Саме ці гроші були знайдені у нього при затриманні.

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Джерела, які повідомили журналістам ці відомості, вважають, що Росія все ж не встигла отримати дані про координати HIMARS і IRIS-T в Україні.

Російські шпигуни в Європі

У грудні німецькі правоохоронці заарештували співробітника місцевої розвідки (BND) за підозрою в шпигунстві на Росію. Стверджується, що чоловік передав до Москви певну службову інформацію.

За даними ГУР МОУ, російська шпигунська мережа продовжує активно працювати в країнах Європи. Упор робиться на інформаційно-пропагандистських операціях. Пріоритетними завданнями росіяни ставлять спроби вплинути на окремих авторитетних людей в Європі.

А ось видання The Washington Post вважає, що за останній рік російська шпигунська мережа в Європі була значно ослаблена західними контррозвідками. Це стало несподіванкою для Путіна.

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