Росія заявила, що на території ТЕС нібито знаходяться українські військові.

Росія "анонсувала" черговий удар по Україні. На цей раз країна-агресор "попередила", що на території Криворізької ТЕС нібито знаходяться українські військові.

Проте на підприємстві немає ані військових, ані озброєння, повідомили в енергетичному холдингу ДТЕК.

Так, міністерство оборони РФ повідомило, що на території Криворізької ТЕС нібито знаходяться захисники України. Військові нібито хочуть спровокувати атаку на підприємство. Країна-агресор "обіцяє", що не буде бити по ТЕС, але "попереджає", що це нібито може зробити сама Україна. Звісно, це фейк.

"Поширена міністерством оборони країни-агресора інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком. Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу. Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України", - повідомили у ДТЕК.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Криворізькому напрямку росіяни будують укріплення і мінують узбережжя Інгульця.

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