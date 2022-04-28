У перехопленому документі стверджується, що Україна у 2014 році нібито "втратила легітимність у межах УРСР".

Росія розглядає сценарій створення квазіутворення з назвою "Южная Русь" на окупованих українських територіях.

Про плани "заснування нової держави" йдеться в перехопленому документі "Манифест Южнорусского народного Собора" від 16 квітня, який опинився в розпорядженні проекту "Схеми", повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти проаналізували документ та встановили причетних серед керівництва партії "Єдина Росія": у квітні "маніфест" пересилали між собою владні кола РФ.

У документі стверджується, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році нібито "втратила легітимність у межах УРСР", а "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави України ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу у свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь", - йдеться в "маніфесті" окупантів.

"Фундаментом культури та ідентичності" вони називають православ'я, а українську мову іменують "говіркою".

Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини", а також анонсують проведення "всенародного референдуму".

Водночас у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується організувати "Южную Русь".

Що відомо про авторів "маніфесту"

За допомогою метаданих документу журналісти встановили ймовірного автора - Романов Роман Миколайович. Комп'ютер, на якому було створено документ, належить "ВПП "Единая Россия". Людина із такими прізвищем, ім'ям і по батькові справді має стосунок до правлячої пропутінської партії: Роман Романов - заступник голови центрального виконавчого комітету "Єдина Росія".

"За даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук у руки. Спочатку його отримав Андрій Турчак, перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ. Він же - секретар генеральної ради партії "Єдина Росія". У березні Турчак потрапив під британські санкції. Сам він виступив з ініціативою притягати до кримінальної відповідальності тих, хто виконує антиросійські санкції всередині Росії", - зазначають журналісти.

Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".

Зв'язатись з автором "маніфесту", а також заступником голови Федеральних зібрань Росії журналістам не вдалось, а бізнесмен Малофєєв, почувши запитання про "маніфест Южной Русі", заявив, що з журналістами не спілкується та перервав телефонний дзвінок.

Як повідомляв УНІАН, раніше законний мер Херсона Ігор Колихаєв висловив думку, що російські окупанти не проводитимуть псевдореферендум щодо створення так званої "ХНР" на території Херсонської області. Натомість ворог може планувати приєднати тимчасово зайнятий регіон до Криму.

За даними джерела в Пентагоні, російські сили на Донбасі просуваються "повільно і нерівномірно" через опір України та триваючі проблеми з логістикою.

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