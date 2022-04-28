Омбудсмен наголосила, що введення російського рубля на Херсонщині є актом анексії та черговим грубим порушенням положень міжнародного права.

Запровадження російськими загарбниками на Херсонщині "рублевої зони" і блокування гуманітарної допомоги наражає українців на голод.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що російські окупанти квапляться прив’язати жителів Херсонщини до російського рубля.

"Пролунала чергова заява агресора про намір запровадити з 1 травня 2022 року на тимчасово окупованій частині Херсонщини "рублеву зону". В окупаційній владі заявили, що "перехідний період" займе до 4-х місяців. Упродовж цього часу будуть приймати і рублі, і гривні, а потім в обігу будуть виключно рублі", - заявила Денісова.

"Рашистська орда, з одного боку, вводить російську валюту, а з іншого – наражає жителів Херсонщини на голод, блокуючи гуманітарну допомогу, яку намагаються доставити на тимчасово окуповану територію області та вивозить зерно й продукти харчування до РФ", - додала вона.

За її словами, запровадження російського рубля на Херсонщині є актом анексії та черговим грубим порушенням РФ статті 2 Статуту ООН і Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно із Статутом ООН 1970 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що демократичний світ повинен відреагувати потужними санкціями на будівництво окупантами катівень та введення рублевої зони на півдні Україні.

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".

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