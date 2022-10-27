Кирило Буданов зазначив, що в Москві розуміють всю складність ситуації

Нещодавно мобілізованих громадян Російської Федерації привозять до тимчасово окупований Херсон. Окупанти готуються до вуличних боїв.

Про це розповів голова Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використовують як гарматне м'ясо", - зазначив розвідник.

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При цьому він вказав, що окупанти вже потроху забирають своїх з міста та прилеглих районів. За його словами, в Москві розуміють всю складність ситуації і боїться оточення.

Крім того, він вказав, що виведення російських військ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і в бік Нової Каховки", - підсумував глава ГУР.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Збройні Сили України в рамках контрнаступу в Херсонській області до 21 жовтня звільнили 88 населених пунктів.

При цьому речник Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв.

У свою чергу аналітики Американського Інституту вивчення війни попередили, що росіяни можуть вдарити по Каховській гідроелектростанції, щоб звинуватити українську армію і використати повінь для втечі з Херсонської області.

Пізніше стало відомо, що противники на Херсонщині намагаються створити першу лінію оборони, а також займаються підготовкою оборонних рубежів на Лівому березі Дніпра.

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