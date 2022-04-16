Росія продовжує блокувати морські простори, блокує розвіддіяльність, судноплавство, знищують морські судна інших держав.

Після знищення російського флагмана "Москва" Росія продовжує контролювати морський простір.

Про це в ефірі національного марафону заявила заступниця Міністра оборони України, Ганна Маляр.

"Росія, менше з тим, все одно продовжує блокувати морські простори, блокує розвіддіяльність, судноплавство, знищують морські судна інших держав", - сказала вона.

Щодо ситуації на сході, Маляр розповіла, що Росія не збирається зупиняти війну і не полишає планів захопити всю Україну.

"Ознаки нового наступу РФ на сході України є. Вони накопичують війська свої, військову техніку і особовий склад, і довкола кордонів, на тих територіях, де вони тимчасово намагаються закріпитися, тимчасово їх зайняли. Вони підтягують медичну інфраструктуру, щоб допомагати пораненим своїм, вони підтягують провіант, інфраструктуру, яка потрібна для забезпечення військ. Видно, що РФ не збирається зупинятися, вони не завершують війну. Вони не полишили свої плани з приводу всієї України", - розповіла вона.

Щодо ситуації в Маріуполі, Маляр розповіла, що держава допомагає заблокованим військовим, однак подробиці цієї допомоги, не можуть оприлюднювати.

"Будь-яка публічна інформація про наші дії по Маріуполю буде аналізуватись ворогом. Наразі можна сказати одне, що ЗСУ, держава робить все, щоб міцно тримати цю оборону. Друге, що можна сказати, Маріуполь завдяки цій обороні тримає на собі величезну кількість військ, вони не можуть просуватися в інші регіони. По суті сьогодні Маріуполь це щит величезної частини України", - сказала вона.

Як повідомлялося, крейсер російського чорноморського флоту "Москва" внаслідок удару українською протикорабельною ракетною системою "Нептун" отримав істотні пошкодження. Згодом міноборони РФ повідомило про затоплення крейсера дорогою до порту.

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