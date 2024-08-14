Наші війська уразили російський командний пункт у Тьоткіно.

Через тиждень після вторгнення в Курську область російські військово-повітряні сили перенаправили більшу частину своєї вогневої потужності на цю ділянку фронту і почали щодня скидати 50 плануючих бомб на Сумську область.

Однак, як пише Forbes, ЗСУ також мають авіацію і вже у вівторок з'явились перші відео, як наші військові скидають американські бомби JDAM по цілях у Курську.

Зокрема, наші війська уразили російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що рейд, очевидно, здійснив застарілий Су-27 , а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Відео дня

Хоча F-16 сумісні з JDAM, є докази того, що українські військово-повітряні сили для початку планують розгорнути спритні винищувачі для патрулювання протиповітряної оборони , а не для більш ризикованих наземних атак.

"Ризик для авіації в районі Курського виступу є значним. Українські військові розгорнули те, що один російський блогер охарактеризував як "значну кількість" батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням", - пише видання.

Як зазначається, завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук". Росіяни також стягнули до Курська значну кількість ППО. Тому літаки обох сторін намагаються літати якомога нижче, щоб уникати радарів.

Хоча обидві сторони розгорнули військові літаки над прикордонною зоною, ймовірно, росіяни розгортають більше військових літаків. Є докази їхніх бомбардувань, націлених як на українські війська в Курську, так і на їхні бази в Сумах. Водночас єдина підтверджена ціль української бомби – командний пункт у Тетькіно. Таким чином поки незрозуміло, чи українці поширили свою повітряні сили безпосередньо над лінією фронту.

"Це мало б сенс. Незважаючи на ескалацію українських безпілотників і ракетних нальотів на російські авіабази в Курську та навколо нього, росіяни все ще мають більше реактивних літаків і бомб. Ті 85 F-16, про які пообіцяли європейські союзники України, надходять повільно та в невеликій кількості. Цілком можливо, що українські військово-повітряні сили мають лише 100 бойових літаків після того, як втратили кілька під час російських атак на українські аеродроми цього літа", - припускають журналісти.

Співробітник Центру оборонних стратегій Ганс Петтер Мідтун зазначає, що це вторгнення кидає виклик і без того розтягнутим українським збройним силам.

Для війни проти України Росія розгорнула приблизно 3000 літаків, які здатні скидати до 100 плануючих бомб на день. При цьому менші ВПС ЗСУ скорочують цю кількість.

В той же час, коли Су-27 бомбили російські позиції в Курську, інші українські літаки бомбили три контрольовані Росією міста в Харківській області приблизно в 160 км на схід від Курського виступу. Однак видання наголошує, що попри всі недоліки просування українських сил не демонструє жодних ознак сповільнення.

"Ми йдемо в наступ", — сказав Мідтуну неназваний український чиновник. "Мета – розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон".

Бої у Курській області

На тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України. Крім того, розпочалася "демілітаризація" Калінінграда, повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Як пише "Суспільне", просування українських військ на території Курської області РФ ускладнене опором в напрямку обласного центру. За словами джерел серед військових, які беруть участь в Курській операції, на деяких рубежах Сили оборони будуть окопуватися.

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