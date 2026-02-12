Удар по Одесі: пошкоджено критичну інфраструктуру, місто частково без води (фото, відео)

У 9-поверховому житловому будинку зруйновано фасадну стіну та дах. Місто частково залишилося без водопостачання.

В Одесі внаслідок нічної дронової атаки суттєвих пошкоджень зазнала цивільна та критична інфраструктура.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, постраждав чоловік, якому надано медичну допомогу та подальше лікування він буде проходити амбулаторно.

Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа. Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі. "Психологи ДСНС на місці надали допомогу 23 мешканцям", - зазначив Лисак.

За його словами, суттєвих пошкоджень зазнала торгівельна інфраструктура: вогнем охопило павільйони на ринку та пошкоджено будівлю супермаркету. Лисак зазначив, що комунальні служби вже ліквідували наслідки атаки, розчистили території та закрили віконні отвори плівкою. Розгорнуто оперативний штаб, де мешканці постраждалих будинків можуть отримати допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, росіяни атакували густонаселений район міста. Уражено великий ринок, де продається харчова та промтоварна продукція.

За даними регіонального главку ДСНС, ворог цілився у житлові квартали та цивільну інфраструктуру, також пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. Рятувальники оперативно загасили вогонь на верхніх поверхах, також виникли пожежі в торгівельних павільйонах на ринку та в супермаркеті. Побито вікна у навколишніх будівлях.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що пошкоджено 15 автомобілів місцевих жителів.

У компанії "Інфоксводоканал" заявили, що через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів Одеси, а також сіл Лиманка та Червоний хутір, житлових масивів "Райдужний", "Совіньон 1–5", "Чорноморка" й ЖКП "Таїрово". Також може спостерігатися зниження тиску водопостачання у Хаджибейському та Приморському районах міста.

Удари по Одесі

Як писав УНІАН, у ніч на 12 лютого армія РФ завдала по Одесі масованого удару безпілотниками. Через влучання дронів сталася масштабна пожежа, в частині міста зникло світло. Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури та бізнес-центр. За попередніми даними, є один постраждалий, якому надають допомогу.

