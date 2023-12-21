Вибухи в тому районі пролунали біля 5 години ранку, повідомляли ЗМІ.

20 грудня 2023 року в тимчасово окупованому Криму лунали гучні вибухи. Згодом стало відомо, що "прилетіло" по важливому об'єкту РФ – Центру космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

В ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію. Водночас деталей про наслідки атаки він не повідомив.

"Про результати можливо трішки пізніше, але зрештою робота успішна є", – сказав він.

Зазначимо, що в ЗМІ повідомляли про атаку ракетами Storm Shadow по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району. Вона сталася біля 5 години ранку.

Ситуація в Криму: інші новини

15 грудня в багатьох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Причиною "бавовни" стала атака безпілотників. Окупанти звітували про роботу ППО в районі Генічеська, а також у Севастополі.

Раніше повідомлялося, що в Криму майже спорожніла велика база з ремонту техніки окупантів. Ще навесні туди прибувала чимала кількість особового складу та техніки з Росії. Йдеться про базу з ремонту військової техніки окупантів біля села Новостепове у Джанкойському районі.

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