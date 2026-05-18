Де в Європі найкомфортніше жити: названо рейтинг країн із високими зарплатами

Життя в цих країнах залишається одним із найдорожчих у світі.

У Європі назвали країни з найвищим рівнем комфорту для життя та роботи. Швейцарія, Данія, Ліхтенштейн очолюють рейтинг, пише видання Rankingroyals.

Швейцарія очолила рейтинг і підтвердила статус еталона якості життя в Європі. У країні діє система прямої демократії, яка дозволяє громадянам кілька разів на рік голосувати за закони. Робочий тиждень тут триває 42 години, а оплачувана відпустка становить від 4 до 6 тижнів на рік.

Щомісячні витрати однієї людини разом з орендою житла становлять у середньому 3-3,5 тис. швейцарських франків (3,2-3,7 тис. дол.). Оренда однокімнатної квартири в центрі Цюриха або Женеви коштує 1,5-2 тис. франків на місяць (1,6-2,1 тис. дол.). Обов’язкове медичне страхування обходиться ще у 300-500 франків (320-530 дол.) щомісяця.

Відео дня

На продукти жителі країни витрачають приблизно 600-900 франків (640-960 дол.) на місяць. Харчування поза домом коштує 25-35 франків (27-37 дол.) за звичайну страву, а еспресо у кав’ярні вартує близько 4-5 франків (4,25-5,30 дол.). Вартість місячного проїзду у громадському транспорті становить 70-85 франків (74-90 дол.)

Друге місце посіла Данія. Країна відома універсальною системою охорони здоров’я, безкоштовною освітою та масштабною підтримкою сімей з дітьми. Щомісячний бюджет для однієї людини включно з орендою тут становить 15 500 датських крон (2 320 дол.). Для сім’ї з чотирьох осіб витрати вже сягають 43 тис. датських крон (6 350 дол.).

При цьому середня зарплата у Данії перевищує 50 тис. датських крон (6,9 тис. дол.), що більш ніж удвічі перевищує базові витрати однієї людини.

Третє місце у рейтингу дісталося Ліхтенштейну. Крихітна держава між Швейцарією та Австрією з населенням близько 38 тисяч людей, а рівень бідності тут майже нульовий. Однак країна залишається однією з найдорожчих для проживання у Європі.

Щомісячні витрати тут становлять приблизно 2,5-2,8 тис. дол. Оренда однокімнатної квартири коштує 1,5-2,5 тис. франків (1 600-2 650 дол.), а на харчування жителі витрачають ще до 1,2 тис. франків щомісяця (1 280 дол.). Середня зарплата стартує від 7 тис. франків (7 425 дол.), а фахівці можуть заробляти 10-15 тис. франків на місяць (10 600-15 900 дол.)

Четверту сходинку посіла Ірландія. Найбільшим викликом для мешканців країни залишається житлова криза та стрімке зростання вартості оренди. У Дубліні щомісячні витрати однієї людини з орендою житла становлять 2,9-3,5 тис. євро (3 145-3 795 дол.). Оренда однокімнатної квартири у столиці перевищує 2,5 тисячі євро на місяць (2 755 дол.).

Останньою у ТОП-5 увійшла найбагатша держава Європи на душу населення - Люксембург. Ця країна також одна з найменших за площею.

Щомісячні витрати для однієї людини тут перевищують 4,3 тис. євро (4 680 дол.), а для сім’ї з чотирьох осіб понад 6,4 тис євро (6 950 дол.). Середня зарплата у країні перевищує 7 тис. євро (7 590 дол.) на місяць, тоді як висококваліфіковані фахівці можуть отримувати 10-15 тис. євро (10 840-16 265 дол.) Мінімальна зарплата також одна з найвищих у Європі з показником в понад 2,5 тис. євро на місяць (2 788 дол.).

Найбагатші країни світу - останні новини

23 квітня повідомлялося, що попри на економічні труднощі останніх років, держави Європи знову очолили новий світовий рейтинг найбагатших країн. Згідно аналізу, найбагатшою країною світу, на думку фахівців, у 2026 році стала Норвегія.

Раніше видання Uniwide також оприлюднило перелік найзаможніших держав світу. На перше місце фахівці тоді поставили Люксембург.

Вас також можуть зацікавити новини: