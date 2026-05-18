Іноземні туристи перестали їздити на колись дуже популярний курорт: яка причина

Прекрасний штат в Індії, відомий як "столиця вечірок" країни, колись був улюбленим місцем відпочинку іноземних туристів, але зараз вони відмовляються від нього на користь дешевших варіантів. Про це пише Daily Express.

Гоа, розташований на південно-західному узбережжі країни в регіоні Конкан, десятиліттями був популярним місцем відпочинку для туристів з усієї Європи, особливо улюбленим хіпі в 1960-х і 70-х роках.

Відзначається, що коли ви бачите його неймовірні морепродукти та безліч приголомшливих піщаних пляжів, таких як Бага на півночі Гоа та серпоподібний пляж Палолем на півдні, легко зрозуміти чому. Але хоча він продовжує приймати безліч туристів, це в основному місцеві жителі, і, як повідомляється, іноземних любителів сонця стало набагато менше, ніж у минулі роки.

Дані департаменту туризму штату підтверджують думку, що, хоча інтерес до відвідування з боку внутрішніх туристів різко зріс, іноземний туризм значно скоротився.

Цікаво, що у 2017 році Гоа відвідали майже 900 000 іноземців, але за наступні вісім років їхня кількість різко скоротилася до приблизно півмільйона. Однак внутрішній туризм в Індії помітно зріс, збільшившись з 6,8 мільйонів у 2016 році до понад 10 мільйонів у 2025 році.

Іноземні туристи є важливою частиною місцевої економіки: за словами одного представника готельного бізнесу, вони залишаються довше і частіше витрачають гроші в місцевих магазинах, а індійські туристи, як правило, віддають перевагу пакетним турам з готелем, що включають харчування.

Департамент заявив, що на закордонний туризм вплинула напружена геополітична ситуація. І хоча це могло поглибити проблему, вважається, що вона існувала і до американо-ізраїльських ударів по Ірану наприкінці лютого, які занурили Близький Схід у хаос і спричинили потрясіння у світовій економіці.

Вважається, що пандемія COVID-19, вторгнення Володимира Путіна в Україну та різке зростання вартості авіаперельотів через стрибки цін на нафту, пов'язані з війною проти Ірану, призвели до того, що у людей стало менше грошей на поїздки.

Також стверджується, що візовий процес в Індії став дорожчим і займає більше часу. Серед інших факторів - різке зростання цін на готелі в Гоа через його зростаючу популярність в Індії, високі тарифи на таксі через протидію місцевих профспілок сервісам замовлення таксі, а також доступність і наявність курортів в інших місцях, таких як Таїланд і Шрі-Ланка.

Ернест Діас, член комітету Департаменту туризму Гоа, заявив, що влада усвідомлює необхідність залучення більшої кількості іноземних туристів, і проводяться рекламні тури до Європи для просування цього недооціненого приморського курорту.

