Путін летить до Пекіна: Китай уникає теми війни в Україні

Пекін анонсував зустріч із Путіним, але тему України обійшов стороною.

Китай офіційно підтвердив майбутній візит Володимира Путіна до Пекіна та розкрив основні теми майбутніх переговорів. Однак у заяві китайського МЗС тема війни в Україні безпосередньо не згадувалася. Про це повідомляє Global Times з посиланням на представника Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякуня.

За його словами, візит російського лідера стане вже 25-ю поїздкою Путіна до Китаю. Під час зустрічі сторони мають намір обговорити двосторонні відносини, співпрацю в різних сферах, а також міжнародні та регіональні питання, що становлять "спільний інтерес" для Москви та Пекіна.

При цьому китайська сторона не уточнила, чи буде окремо порушуватися тема війни в Україні, незважаючи на очікування Кремля та міжнародну увагу до переговорів.

У Москві візиту надають великого значення. Представник Кремля Дмитро Пєсков назвав відносини Росії та Китаю "особливо привілейованим і стратегічним партнерством" та підкреслив, що російська сторона пов’язує з поїздкою "дуже серйозні очікування".

За словами Пєскова, як повідомляє Reuters, до складу російської делегації увійдуть міністри, віце-прем'єри та керівники великих компаній. Він також підтвердив, що сторони можуть обговорити економічні проєкти, зокрема газопровід "Сила Сибіру-2", який має з'єднати російські арктичні родовища з Китаєм через територію Монголії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін відвідає Китай 20 травня – всього через кілька днів після саміту Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа в Пекіні. За інформацією South China Morning Post, візит російського лідера триватиме один день і розглядається як частина регулярних контактів між двома країнами.

