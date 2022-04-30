Керівництво України і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.

Світ готовий допомогти врятувати людей у Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції, бо для ворога є символічним знищити місто та його захисників - полк "Азов".

Про це заявив радник Голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає сайт партії "Слуга народу".

"Президент, голова ОП постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя. Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції", – сказав Подоляк.

За його словами, росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов".

"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення Азовсталі. Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати", – зауважив радник голови ОП.

Водночас Подоляк наголосив, що і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.

"У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди, і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу", – запевнив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, на території меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі перебувають близько 1000 цивільних та українські військові, серед яких близько 500 поранених. Українська влада вимагає від росіян забезпечити терміновий гуманітарний коридор із металургійного комбінату.

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