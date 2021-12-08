Передбачувані сили, у випадку повної мобілізації, будуть включати приблизно 100 батальйонних тактичних груп або майже усі сухопутні війська, що базуються на захід від Уралу.

Російська Федерація може накопичити біля кордонів України вдвічі більше своїх військ, аніж минулої весни.

Про це йдеться у заяві заступниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд 7 грудня, стенограма якої розміщена на сайті комітету Сенату США із закордонних справ.

Заступниця державного секретаря США зазначила, що впродовж останніх шести тижнів Росія активізувала планування для потенційних подальших воєнних дій в Україні, розмістивши до 100 тисяч військ довкола Східної України, північних кордонів, а також на півдні на окупованому Кримському півострові.

За її словами, плани Росії і розміщення обладнання біля кордону ще включають засоби для дестабілізації України зсередини та проведення агресивних інформаційних операцій для підриву української стабільності і соціальної згуртованості, аби у підсумку покласти вину за будь-яку потенційну ескалацію на Київ і країни НАТО.

Читайте такожЛідер республіканців у Сенаті закликав Байдена надати Україні "усю необхідну зброю""Російські воєнні і розвідувальні служби продовжують розвивати потенціал до рішучих дій в Україні, якщо отримають такий наказ, потенційно на початку 2022 року. Передбачувані сили, у випадку повної мобілізації, будуть вдвічі більшими, ніж та кількість, яку ми спостерігали минулої весни, включаючи приблизно 100 батальйонних тактичних груп або майже усі сухопутні війська, приведені до готовності, що базуються на захід від Уралу", - йдеться у заяві Нуланд.

Водночас вона сказала, що ще невідомо, чи ухвалив Путін рішення напасти на Україну чи повалити український уряд. "Але ми знаємо, що він зміцнює спроможності, аби це зробити", - сказала Нуланд.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Читайте такожПастки бойовиків: ЗМІ дізналися, як на Донбасі ворог використовував прапори України (відео)Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко