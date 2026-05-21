Кремль знизив планку своїх цілей у війні проти України, - Буданов

Кремль змушений трансформувати свої наративи щодо війни проти України через неможливість досягти початкових цілей. Зокрема, новим наративом росіян є "позаблоковість України та її без'ядерний статус".

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає Укрінформ. "Під впливом неприємної для них (росіян - ред.) реальності, з якою вони стикаються, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка знижується", - сказав він.

Буданов навів приклад, що наратив "Київ за три дні" зараз перетворився на наратив "Донбас за будь-яку ціну".

"Тиждень тому з'явився вже ще один новий наратив: "Україна має бути без'ядерною державою і не вступати в будь-які військові альянси". Це вже нова мета, тобто ще планочка трошки знижується. Це нормально, тому що йде час і... мета не досягнута", - сказав Буданов.

На думку очільника Офісу президента, Кремль усвідомлює, що стояти на позиціях "Київ за три дні" й пояснювати якось це російському суспільству вже неможливо.

Він додав, що "так само починають готувати суспільство", що й Донбас їм просто так не віддадуть. "Тому починають, мовляв, ми доб'ємось того, що вони (Україна - ред.) будуть позаблокові. Це ж теж перемога. Тому це абсолютно нормальна трансформація", - розповів він.

Раніше в генерал-лейтенант, експерт із питань нацбезпеки Василь Богдан заявляв, що Кремль використовує медіа та агентурну мережу, щоб посіяти паніку серед українців та деморалізувати суспільство. У зв'язку з цим, він наголосив, що важливо не піддаватися на провокації, адже головна мета російської влади - зламати опір українців зсередини.

А днями ррезидент Володимир Зеленський говорив, що Росіяни знову активізувались – шукають, де знаходяться та бувають люди з українського керівництва, з розвідки та спецслужб.

