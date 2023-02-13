У ранковому зведенні Генштабу вказується, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Так, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів.

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На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони двох населених пунктів на Донеччині; райони восьми населених пунктів Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів.

Війна в Україні – актуальне

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

У Генштабі також наголосили, що противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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