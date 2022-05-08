Росія била по Богодухівському та Харківському районах.

В результаті російських обстрілів у неділю, 8 травня, на Харківщині є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

"8 травня ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини. У результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 - загинули", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в місті Богодухів та Богодухівському районі: 3 людини отримали поранення, 2 - загинули. У Харківському районі: 2 особи поранено, 1 чоловік загинув.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення заявив, що на Харківському напрямку окупанти посилили свої угруповання, а основні зусилля зосередили на недопущенні просування українських військ. Водночас продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури регіону.

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