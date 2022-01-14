Зокрема, окремі підрозділи виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, у тому числі з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками.

Російські військовослужбовці розпочали масштабну перевірку бойової готовності своїх окупаційних частин і з’єднань на Донбасі.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ продовжує посилювати контроль стану справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

З початку поточного тижня комісією 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ розпочату масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

Окремі підрозділи з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, у тому числі з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками.

Читайте також"Можна йти парадним маршем до Москви": військовий експерт вказав на "дурість" ПутінаКрім того, комісією перевіряються запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених з РФ для формування частин (підрозділів) мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".