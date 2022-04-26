Хіпі заявив, що Україна "цілком легітимно" може проводити атаки по об'єктах в Російській Федерації.

Російське Міноборони погрожує ударами по Києву у разі атак ЗСУ на об’єкти у Росії.

Так МО РФ відреагувало на заяву заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіпі, що "Україна має повне право завдавати ударів по російських логістичних центрах і поставках палива", пише РИА Новости.

"Пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у випадку спроби їхньої реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, ЗС РФ знаходяться у цілодобовій готовності до завдання відповідних ударів високоточною зброєю великої дальності по центрах ухвалення відповідних рішень у Києві", - заявляють росіяни.

Там додали, що "радники, що перебувають в українських центрах ухвалення рішень у Києві, з числа підданих однієї із західних країн, "не обов'язково будуть проблемою" при прийнятті Росією рішень на дії у відповідь".

Своєю чергою, речниця МЗС Росії Марія Захарова поцікавилась, чи може Росія "заради порушення логістики військових поставок" атакувати країни НАТО.

Що сказав Джеймс Хіпі

Міністр зі збройних сил Британії Джеймс Хіпі в ефірі Times Radio заявив, що "Україна "цілком легітимно" може проводити атаки по об'єктах в Російській Федерації. Порушення ворожої логістики та знищення ворожих складів – частина війни".

За його словами, "абсолютно законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

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